Вологодский асфальт раздуло от жары - машины летали как на трамплине

Кадр из видео в группе ДТП Череповца, выложила Елена Есина

Под Череповцом на 132 километре федеральной трассы «Вологда – Новая Ладога» автомобилисты заметили необычное повреждение дороги: асфальтовое полотно вспучилось от жары и переломилось. В результате 3 авто получили повреждения: как предполагает очевидец, машины подлетели на неровной трассе как на трамплине.

Фото Катерины Орловой в группе ДТП Череповца

О проблемах на дороге сообщили в 8 вечера 22 июня в группе «ДТП Череповца». Уточняется, что аварии произошли не доезжая до фермы у Малечкино на мосту у реки Кошты. На место прибыли сотрудники ДПС. Будьте внимательны на дороге!

Напомним, в последние дни от жары также разошелся деформационный шов на Октябрьском мосту в Череповце. Там выставили ограждения.