В Череповце гребенка деформационного шва Октябрьского моста поднялась над дорогой

Фото со страницы мэра города

В Череповце выставили заграждения на расширившемся Октябрьском мосту. Как сообщил мэр города, гребенка деформационного шва поднялась над дорогой из-за высоких температур. Швы и предназначены для компенсации термических расширений моста: в холоде сжимаются, в жару расширяются.

Заграждения на дороге установили в тех местах, где можно повредить колесо. Ремонтировать конструкцию не будут - жара спадет и швы придут в норму.

Вадим Германов сообщил, что в скором времени Октябрьский мост будет отремонтирован капитально и "гребенки" будут уже новые, немецкого производства. На данный момент разрабатывается проект реконструкции моста, которому исполняется уже 42 года.