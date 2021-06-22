В Череповце появился пятиэтажный портрет партизана Окинина

Фото со страницы мэра

В Череповце появилось новое граффити. На пятиэтажном жилом доме в Северном районе разместили огромный портрет партизана Бориса Окинина, посмертно награжденного медалью «За отвагу». Авторами стали череповецкие художники Александр Булыгин и Алексей Есин. Реализацию проекта профинансировала компания «ФосАгро».

Борис Степанович Окинин родился в 1912 году в деревне Лычно Устюженского района Вологодской области. Учился в школе №1 Череповца, окончил речной техникум и стал работать на Невском судостроительном заводе в Ленинграде.

На фронт Бориса сначала не брали, т.к. его должность подлежала бронированию. Однако в августе 1941 года 29-летний вологжанин все-таки записался добровольцем в партизаны. Он воевал в тылу врага у поселка Вырица Ленинградской области.

15 декабря 1941 года отряд наткнулся на карателей. Окинин вёл огонь из ручного пулемёта по противнику, прикрывая отход товарищей. Тело его было изуродовано. Похоронили его на месте гибели, на поляне.

В октябре 1979 года новой улице Череповца в районе ФМК присвоили имя партизана Окинина.