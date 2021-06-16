Школьники из Великого Устюга связались с МКС

Сеанс связи прошел под открытым небом. Стоп-кадр ВЕСТИ35

Великоустюгские школьники 12 июня, в День России, вышли на связь с Международной космической станцией. Учащиеся второй школы получили разрешение на проведение сеанса радиосвязи от Роскосмоса и смогли пообщаться с космонавтами. На борту МКС сейчас работают Олег Новицкий и Петр Дубров, им и пришлось отвечать на вопросы школьников.

Инициатором необычного общения стал девятиклассник Егор Деревесников. Ребята сами собрали специальную антенну, провели испытания и вышли на связь. Сложно описать чувства, которые испытали школьники, услышав " Добрый день, очень рады вас слышать..." из космоса. Школьники расспросили об управлении кораблем - насколько сложно им управлять, изучают ли космонавты карту звёздного неба. Впечатления от разговора с космонавтами у ребят станутся на всю жизнь, а кто-то всерьез решит связать свою профессию с космосом, сообщают Вести 35.