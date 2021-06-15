В Грязовецком районе из воды достали бездыханного юношу

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Около деревни Юрово в Грязовецком районе мучительной смертью погиб юноша. Тело 19-летнего парня достали из реки 13 июня. На данный момент правоохранители проводят необходимые проверки и устанавливают точные обстоятельства гибели вологжанина.

С приходом летней погоды участились трагические случаи на воде. 22 мая достали тело мужчины из пруда в Прилуках Вологды. 23 мая в пруду СНТ под Вологдой утонул 8-летний мальчик. В тот же день оступилась и упала в воду женщина с травмой руки. 5 и 7 июня в Соколе утонули мужчины. 11 июня в Северной Двине захлебнулась 16-летняя девочка. 12 июня погибли двое мужчин.