На Вологодчине за сутки произошли два смертельных случая на воде

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За 12 июня стало известно о двух трагических происшествиях на воде. В Ковжском озере в Вытегорском районе около деревни Лоза местные жители обнаружили тело 51-летнего мужчины. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства его смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Второй мужчина погиб в Кичменгско-городецком районе. Из реки Кичменьга вытащили 26-летнего местного жителя. Обстоятельства трагедии пока не ясны, делом занялась полиция.

Об инцидентах сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области. Напомним, 11 июня из Северной Двины достали труп 16-летней девушки.