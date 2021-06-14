В Вологодской области дом с пристройками сгорел из-за грозы

Причина ЧП - гроза, пришедшая на Вологодчину Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области сгорел дом от грозового разряда. ЧП случилось 3 июня около 18 часов. Горел одноэтажный деревянный дом в деревне Родюкино Краснополянского сельского поселения Никольского района, принадлежащий мужчине 1974 года рождения. Площадь пожара 72 квадратных метра. Сгорел хозяйственный двор, уничтожена кровля дома и чердачное перекрытие, обгорели стены дома, выгорела наружная отделка. Причиной называется удар молнии в строение. Как сообщает пресс-служба МЧС, в ликвидации задействовано 4 единицы техники, 9 человек личного состава.