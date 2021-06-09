Синоптики предупредили вологжан о неблагоприятных метеоусловиях

В Вологде ночью возможен загрязненный воздух Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вологодский гидрометцентр распространил предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Вологде. Здесь ожидается рост загрязнений воздуха.

"В связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями с 20:00 9 июня до 8:00 часов 10 июня 2021 года объявляется предупреждение о возможном росте загрязнения воздуха в Вологде. Населению рекомендуется сократить количество поездок на личном автотранспорте, не производить открытое сжигание на территории города," - сообщает официальный сайт гидрометцентра.

Как стало известно, в середине недели в регион придут дожди и грозы. Однако высокая дневная температура сохранится.