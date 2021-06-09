Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2021 13:04

Синоптики предупредили вологжан о неблагоприятных метеоусловиях

Они могут привести к росту загрязнения воздуха
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Вологде ночью возможен загрязненный воздух

В Вологде ночью возможен загрязненный воздух

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вологодский гидрометцентр распространил предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Вологде. Здесь ожидается рост загрязнений воздуха.

"В связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями с 20:00 9 июня до 8:00 часов 10 июня 2021 года объявляется предупреждение о возможном росте загрязнения воздуха в Вологде. Населению рекомендуется сократить количество поездок на личном автотранспорте, не производить открытое сжигание на территории города," - сообщает официальный сайт гидрометцентра.

Как стало известно, в середине недели в регион придут дожди и грозы. Однако высокая дневная температура сохранится.