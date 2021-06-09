Погода сменится: вологжан предупреждают о природных катаклизмах

Установившаяся на Вологодчине жаркая, сухая погода может измениться уже в самое ближайшее время. Антициклон, приведший дачников сначала к эйфории, затем к тревоге за посадки, начинает ослабевать.

Синоптики обещают, начиная с четверга, изменение погоды. Причем температура воздуха останется достаточно высокой, на этой неделе среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму. Однако на большинстве территории ожидаются осадки - дожди и ливни.

Температура воздуха днем составит 20-26 градусов днем, ночью прохладно - 5 - 10 градусов тепла.

В Вологде в пятницу, 11 июня, будет самый жаркий день недели - воздух прогреется до 27 градусов . Также возможны кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра во время грозы может достигнуть 15 метров в секунду.