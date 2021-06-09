Вахтовик попытался вывезти с череповецкого предприятия медь

В Череповце вахтовик пытался вывезти медь с территории промышленного предприятия. Его остановила охрана, она передала вора полиции. Цветной металл мужчина вывозил на служебном автомобиле, спрятав на заднем сидении в ветоши.

Как оказалось, это вахтовик, житель Воронежской области 1989 г.р.. Он рассказал, что заступив в ночную смену, насобирал лом меди и хотел вывести его на автомобиле, который принадлежит дочернему предприятию, сообщает пресс-служба УМВД области.

Со слов задержанного, причиной совершения преступления является трудное материальное положение.

По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Как оказалось, он попытался вывезти около 13 килограммов цветного металла, ущерб составил около 7 тысяч рублей.