Приют для животных построят в Череповце на деньги городского бюджета

Бездомных животных станет меньше

В Череповце работают только частные приюты для животных, они существуют исключительно на пожертвования граждан.

Однако количество бездомных животных не сокращается, приюты переполнены, а средств содержать постояльцев и лечить их не хватает. Градоначальник Вадим Германов, зная о проблемах, озаботился о создании муниципального приюта. Он поручил специалистам выбрать участок и приступить к проектированию городского приюта. Здание для братьев наших меньших с ветеринарными услугами должно появиться уже в следующем году.

На данный момент в стране разработано несколько типовых вариантов приютов. Не исключено, что один из таких создадут в промышленном центре. Это типовые легковозводимые постройки. В рамках проекта по созданию приюта, в городе появятся стенды с фотографиями подопечных. Об этом сообщает официальный сайт промышленного центра.

Напомним, в феврале этого года областные парламентарии поддержали инициативу создать сеть межмуниципальных приютов для бездомных собак и кошек. Ранее вести35.рф подробно писали об этом.