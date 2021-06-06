Главврач череповецкого моногоспиталя рассказал об изменении обстановки с коронавирусом

Андрей Погодин, ВКонтакте

Число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в Череповце выросло в два раза. Об этом сообщил главврач учреждения Андрей Погодин журналистам официального сайта Череповца. По его словам, изменилась структура болеющих: в стационар, главным образом, поступают люди в возрасте от 30 до 50 лет. Госпитализируются они в тяжелом состоянии. «До середины мая поступало по четыре-восемь человек в сутки. Последние четыре дня принимаем до 20 человек каждый день. В основном это люди достаточно молодые, 30—50 лет, и состояние у большинства тяжелое, долго держится температура...Сейчас на ИВЛ шесть человек, в реанимации — 16, в отделении 12 пациентов в тяжелом состоянии», — пояснил Андрей Погодин. При этом пожилых пациентов в моногоспитале мало.

Изменение ситуации он связывает, в частности, с тем, что многие пожилые люди привились от коронавируса, а вот более молодые прививаться не торопятся. "Заболеваемость в этой группе выросла в разы», — сообщил Андрей Погодин.

Между тем портал стопкоронавирус.рф сообщает, что за сутки в регионе на 6 июня выявлено 45 новых зараженных, 34 человека выздоровели, двое скончались. Всего с начала пандемии выявлено 46 372 заразившихся, из них скончались 1109 человек с подтвержденным диагнозом.

Сейчас в регионе проходят лечение 2061 человек.

На минувшей неделе в моногоспитале Череповца скончался зять бывшего губернатора Вологодчины.