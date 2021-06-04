51-летний зять экс-губернатора Позгалева скончался в Череповце от коронавируса

Василий Соловьёв Фото: http://www.cherinfo.ru

В моногоспитале Череповца скончался известный предприниматель Василий Соловьёв. В разное время он был учредителем нескольких СМИ, в том числе телевидения "Русский Север".

Информация об этом появилась на официальных ресурсах местного «Авторадио», Василий Соловьев входил в число его соучредителей.

"...Примерно три недели назад почувствовал недомогание, думал, что простыл. Когда поднялась температура, сдал анализ на коронавирус. Результат оказался положительным. Он перестал спать ночами, температура была очень высокая, оказалось двустороннее воспаление легких. Василия положили в моногоспиталь, там состояние ухудшилось, ввели в искусственную кому, подключили к ИВЛ. Сердце не выдержало, нам сообщили, что умер..." - приводит слова двоюродного брата Василия Соловьева Александра Соловьева сайт cherinfo.ru.

Как стало известно, он не был привит от коронавируса. Дата похорон Василия Соловьёва пока не назначена.