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Происшествия3 июня 2021 14:31

Родственники опознали тело пилота, разбившегося под Великим Устюгом

Трагедия произошла 20 октября. Тела двоих пассажиров не нашли до сих пор
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы Александра Кузьмина

Фото со страницы Александра Кузьмина

Около поселка Леваш Нюксенского района в реке Сухоне местные жители вчера нашли тело с признаками длительного пребывания в воде. Предполагалось, что это останки кого-то из разбившегося осенью вертолета. Сегодня родственники опознали тело Сергея Йодо - он был пилотом. Об этом сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

Фото со страницы Александра Кузьмина

Фото со страницы Александра Кузьмина

Родные смогли узнать Сергея по наручным часам, свитеру и кольцу. Его искали более 7 месяцев, обнаружили местные жители. На место выехали следователи, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Практически сразу после крушения удалось найти тело бывшего заместителя губернатора и директора АО "Дед Мороз" Олега Васильева. Еще двоих пока не обнаружили: это президент вертолетной компании "Аэросоюз" Сергей Мозер и сотрудница фирмы Анна Швецова.

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