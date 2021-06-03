Родственники опознали тело пилота, разбившегося под Великим Устюгом

Фото со страницы Александра Кузьмина

Около поселка Леваш Нюксенского района в реке Сухоне местные жители вчера нашли тело с признаками длительного пребывания в воде. Предполагалось, что это останки кого-то из разбившегося осенью вертолета. Сегодня родственники опознали тело Сергея Йодо - он был пилотом. Об этом сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

Фото со страницы Александра Кузьмина

Родные смогли узнать Сергея по наручным часам, свитеру и кольцу. Его искали более 7 месяцев, обнаружили местные жители. На место выехали следователи, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Практически сразу после крушения удалось найти тело бывшего заместителя губернатора и директора АО "Дед Мороз" Олега Васильева. Еще двоих пока не обнаружили: это президент вертолетной компании "Аэросоюз" Сергей Мозер и сотрудница фирмы Анна Швецова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео поднятия со дна упавшего в Вологодской области вертолёта (подробнее)

Кто находился в упавшем вертолете? (подробности)

Части летательного аппарата прибило к берегу вместе с документами двух людей и телом (подробности)

Жена погибшего гендиректора опубликовала фото с места крушения и рассказала о своих чувствах (подробности)