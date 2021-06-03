На Вологодчине обнаружили тело пилота с упавшего в реку вертолета

В прошлом году удалось вытащить упавший вертолет Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Нюксенском районе Вологодской области, рядом с деревней Леваш, в реке Сухона местными жителями накануне обнаружен труп мужчины. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, личность еще устанавливается. Однако Следственный комитет предполагает, что это Сергей Йода, пилот рухнувшего 20 октября вертолета Robinson-44. Такой вывод сделали по найденным вещам.

В вертолете находился экс-заместитель Губернатора, бизнесмен и сотрудница его компании. Тело Олега Васильева обнаружили почти сразу, а вот остальных ищут до сих пор. По официальной версии, вертолет летел слишком низко, зацепил провода ЛЭП и рухнул в реку.

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