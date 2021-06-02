Газель попала под Камаз в Вологодской области

Оба автомобиля получили кузовные повреждения
Фото: Управление ГИБДД по Вологодской области
Смертельное ДТП произошло вчера в Вологодской области. Газель попала под Камаз.
ЧП случилось в 9:20 на 11 километре грунтовой дороги Подосиновской-Нижний Енанск-Семенцев Двор в Кич-Городецком районе.
Как сообщает пресс-служба УМВД, 65-летний мужчина, управляя автомобилем «Газель», выехал на полосу встречного движения и врезался в Камаз.
В результате ДТП водитель Газели погиб на месте, пострадал и 33-летний водитель грузовика. Он был госпитализирован в больницу с различными травмами.
В тему: В Вологодской области оправдан водитель большегруза - под его автомобиль попала иномарка.