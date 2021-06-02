Газель попала под Камаз в Вологодской области

Оба автомобиля получили кузовные повреждения Фото: Управление ГИБДД по Вологодской области

Смертельное ДТП произошло вчера в Вологодской области. Газель попала под Камаз.

ЧП случилось в 9:20 на 11 километре грунтовой дороги Подосиновской-Нижний Енанск-Семенцев Двор в Кич-Городецком районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД, 65-летний мужчина, управляя автомобилем «Газель», выехал на полосу встречного движения и врезался в Камаз.

В результате ДТП водитель Газели погиб на месте, пострадал и 33-летний водитель грузовика. Он был госпитализирован в больницу с различными травмами.

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