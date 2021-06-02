Большегруз раздавил иномарку, но суд оправдал водителя

Иномарка полностью оказалась под грузовиком

Суд оправдал пенсионера из Тулы, обвиняемого в смертельном ДТП. Дело о давней трагедии на дороге Москва-Архангельск рассмотрели в Сямженском районном суде Вологодской области. Столкновение автомобилей MAN и Hyundai ix35 произошло 23 мая 2018 года на 607 км трассы М-8 в Сямженском районе Вологодской области. Водитель фуры буквально раздавил иномарку.

По версии обвинения, водитель грузовика во время движения увидел кроссовер, который в нарушение ПДД РФ ехал навстречу по его полосе. При сближении водитель Hyundai ix35 попытался вернуться в свою полосу. В свою очередь подсудимый затормозил, но в нарушение требований правил дорожного движения также выехал на встречку, где и произошло столкновение с Hyundai.

Водитель фуры, пенсинер с предъявленным обвинением не согласился. Он рассказал, что по его полосе из-за поворота вылетела иномарка. Он не успел принять каких-либо мер, как кроссовер буквально залетел под кабину его автомашины. От удара передний усилитель сорвало, им заклинило левое переднее колесо. После удара кабину его автомашины сорвало с креплений, и она упала на кабину иномарки. То есть столкновение произошло до того, как его автомашина выехала на встречку, сила инерции вытащила обе машины на встречку, на тормоз водитель грузовика так не успел нажать.

Как сообщает пресс-служба судов, Сямженский районный суд установил, что причиной ДТП явилось невыполнение ПДД водителем кроссовера, который своими действиями создал аварийную обстановку, что согласуется с экспертизой. При этом он имел техническую возможность предотвратить ДТП. Доказательств, свидетельствующих о нарушениях ПДД водителем грузовика, которые усугубили аварийную ситуацию или способствовали ее развитию, суду не представлено. Как не представлено и доказательств, что он мог избежать ДТП при принятии своевременных, предусмотренных ПДД мер.

При таких обстоятельствах суд оправдал пенсионера ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: из открытых источников