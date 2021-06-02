Возбуждено уголовное дело по факту травмирования пятерых подростков

Сокольским межрайонным следственным Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области по факту причинения травм пятерым несовершеннолетним лицам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщает региональное управление СК. Как сообщила "Комсомольская правда"- Вологда, 1 июня около 21 часа под Соколом горело бесхозное здание. Одновременно пятеро подростков в Соколе попросили помощи у местной жительницы - у них были ожоги.

По предварительной информации, подростки пострадали от взрыва газового баллона. По версии следствия, 1 июня около 20 часов в Сокольском районе на территории заброшенного дачного кооператива возле деревни Бильнево пятеро подростков 13 - 17 лет получили термические ожоги. Они самостоятельно добрались до города Сокола, где сообщили о взрыве бытового газа местной жительнице, та вызвала скорую медицинскую помощь. Двоих 13-летних и 17-летнего подростков госпитализировали в отделение реанимации, а двоих, 13 и 15 лет, поместили в отделение травматологии областной больницы.

На место выезжали пожарные, на пепелище был обнаружен и изъят поврежденный газовый баллон, 50 л.

По предварительной информации, подростки проживают в г. Соколе, склонны к асоциальным проступкам, 17-летний ранее привлекался к уголовной ответственности, состоял на учете в ОВД.