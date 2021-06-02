Пятеро подростков получили ожоги в Сокольском районе

Фото: Арсений Шарыпов

О ЧП, в котором пострадали пятеро подростков сообщает пресс-служба МЧС России по Вологодской области. ЧП случилось в День защиты детей вечером.

Пожарным Сокольского района поступило сообщение 1 июня в 21 час 51 минуту: горело около деревни Бильнево, СНТ «Урожайный». О пожаре сообщил работник порта: горело на противоположной стороне реки Сухона. На место выехали пожарные, горело бесхозное строение деревянное, дощатое, размерами 4х7 м. Здание полностью сгорело. Была названа предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Примерно в то же время на станцию скорой помощи обратилась женщина. Она сообщила, что к ней домой постучались подростки, которым требуется медицинская помощь. Пятеро подростков госпитализировано в Вологду ЦРБ с ожогами различной степени.

Полиция устанавливает связь между произошедшим. Подростки взорвали газовый баллон в заброшенной даче.

Два подростка помещены в реанимацию. Возбуждено уголовное дело.