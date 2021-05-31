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Происшествия31 мая 2021 12:02

Маленькой череповчанке оторвало две фаланги пальца на эскалаторе

Девочка запнулась и упала
Евдокия САХАРОВА
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В минувшую пятницу маленькая череповчанка лишилась двух фаланг среднего пальца. ЧП произошло в торговом центре „Сильвер“.

С девочкой были двое родителей: мама находилась в магазине, а ответственный за ребенка папа отвлекся и не уследил. Малышка побежала к эскалатору, неудачно запнулась, а руку зажало. На место прибыла скорая помощь, однако средний палец пришлось ампутировать. Об инциденте сообщил официальный сайт Череповца.

Сообщается, что уже в воскресенье мать забрала ребенка из больницы под расписку. У девочки была травматическая ампутация двух фаланг. Полиция проводит проверку.

ЧП