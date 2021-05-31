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Происшествия31 мая 2021 10:52

В Череповце из больницы выписали упавшего с 5 этажа подростка

Его будут наблюдать московские хирурги
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Череповце в конце марта 13-летний мальчик рухнул с высоты 5 этажа на заброшенной стройке, что на перекрестке Сталеваров и проспекта Победы. Ребенок упал в техническое отверстие плиты. От страшных травм впал в кому.

Два месяца череповчанина выхаживали врачи Вологодской областной больницы №2. Из Москвы специально приехал челюстно-лицевой хирург. Теперь подростка выписали, медики наблюдают его дома. Состояние удовлетворительное: мальчик может есть и ходить, но остаются проблемы с открыванием челюсти.

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