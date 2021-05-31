В Череповце из больницы выписали упавшего с 5 этажа подростка

Место происшествия Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Череповце в конце марта 13-летний мальчик рухнул с высоты 5 этажа на заброшенной стройке, что на перекрестке Сталеваров и проспекта Победы. Ребенок упал в техническое отверстие плиты. От страшных травм впал в кому.

Два месяца череповчанина выхаживали врачи Вологодской областной больницы №2. Из Москвы специально приехал челюстно-лицевой хирург. Теперь подростка выписали, медики наблюдают его дома. Состояние удовлетворительное: мальчик может есть и ходить, но остаются проблемы с открыванием челюсти.