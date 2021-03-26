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Происшествия26 марта 2021 14:47

Появились фотографии со стройки, где с высоты 5 этажа упал школьник

ЧП случилось в Череповце
Иван Чухнин
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Работы на стройке были заморожены.

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Как сообщал сайт vologda.kp.ru , в Череповце случилась беда: на стройке с высоты пятого этажа упал мальчик. Школьник, ученик 6 класса, получил множественные тяжелые травмы, впал в кому, находится в реанимации областной детской больницы.

СУ СК по Вологодской области представили фотографии с места происшествия.

По предварительной информации, 25 марта, в четвертом часу дня, мальчик проник на долгострой, что на улице Сталеваров, 55. Он поднялся по лестничным маршам на самый верх. Там он провалился в техническое отверстие плиты перекрытия. Врачи борются за жизнь школьника.

По бетонным ступеням подросток поднялся на самый верх.

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

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Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

ЧП