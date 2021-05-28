Великий Устюг борется за звание "Столица детского туризма"

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В стране проходит конкурс городов на присвоение статуса "Столица детского туризма". Из вологодских городов в борьбу вступил один - Великий Устюг. Победитель будет определен уже 1 июня в Международный день защиты детей.

За статус «Столицы детского туризма» борются 18 городов. Помимо Великого Устюга, в список участников вошли Балтийск, Волгоград, Евпатория, Железноводск, Йошкар-Ола, Коломна, Красноярск, Курск, Липецк, Москва, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Тольятти, Уфа, Чебоксары и Ярославль. Город-победитель объявляется «Столицей детского туризма» года. Осенью в нем пройдет фестиваль, мероприятия которого будут посвящены развитию детского туризма. Состоятся презентации новых маршрутов, конференции и мастер-классы. Будет организована ярмарка инвестиционных проектов в сфере детского туризма.

Великий Устюг сегодня известен почти каждому жителю благодаря тому, что это родина Деда Мороза. Великий Устюг – один из красивейших старинных городов Русского Севера, он имеет богатую историю, в нем сохранился дух времени, он славится своей архитектурой. Город стоит на красивой реке в окружении живописных лесов. Ежегодно город посещают тысяч маленьких россиян, с 2004 года в Великом Устюге ежегодно проводится Международный детский фестиваль "Рождественская мечта".