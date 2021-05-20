Контейнер для макулатуры благотворительной организации атакуют вандалы

Фото "Зеленый полюс"

Общественная некоммерческая экологическая и благотворительная организация «Зелёный полюс» рассказала о постоянных атаках вандалов. Контейнер для сбора макулатуры, размещенный в Вологде на Пугачева, 75, пострадал дважды за сутки. 18 мая его подожгли малолетки, а выпившие вологжане постарше постоянно устраивают с ним неравную борьбу.

Около экоконтейнеров установлены камеры видеонаблюдения, информация об этом также размещена. Однако, вандалов это не останавливает. Помогите опознать преступников! Если кто-то из них вам знаком, позвоните в общественную организацию по номеру 8 (8172) 561-000.

Вологжан просят помочь опознать вандалов

Любая информация может быть полезной

Волонтеры также просят не оставаться безучастными, когда на ваших глазах уничтожают имущество благотворительной организации, которая работает ради вологжан.

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