Малолетние вологжане залезли в ящик для макулатуры и подожгли его

Кадр из видео baza.net

В Вологде вечером 18 мая, у дома №75 по улице Пугачева вспыхнул контейнер для сбора макулатуры. В спецслужбы о ЧП сообщили прохожие: на ликвидацию возгорания выехали две пожарные машины.

Тушить контейнер пришлось пожарной бригаде Фото: www.gorodche.ru

По счастливой случайности, на контейнер смотрела камера видеонаблюдения. Удалось получить очень интересный ролик... В поджоге оказалась виновна банда маленьких детей. Они не просто бросили в контейнер горящий кусок бумаги, но и сначала залезли туда. После удачного хулиганства шалопаи скрылись.

Родителям предлагается опознать своих отпрысков по видео.