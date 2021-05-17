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Происшествия17 мая 2021 7:13

Из реки Вологды достали утонувшие Жигули

Необычное "шоу" привлекло большое количество зевак
Евдокия САХАРОВА
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Спасатели даже пригнали катер

Спасатели даже пригнали катер

Фото: Иван Чухнин

В Вологде 16 мая около полудня под мостом 800-летия при невыясненных обстоятельствах в реку нырнули Жигули. Очевидцы сообщили, что около потонувшей машины находились несколько мокрых молодых людей.

На место прибыли спецслужбы

Фото: Иван Чухнин

К вечеру Жигули из водоема все-таки вытащили. В тяге автомобиля участвовали спасатели с привлечением пожарной машины и катера. Необычное "шоу" привлекло толпы вологжан.

Пока пресс-служба УМВД не раскрывает причины произошедшего. Известно, что аварию зарегистрировали как ДТП: съезд в реку.

Вологжане заинтересовались происходящим

Фото: Иван Чухнин

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