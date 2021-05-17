Из реки Вологды достали утонувшие Жигули

Спасатели даже пригнали катер
Фото: Иван Чухнин
В Вологде 16 мая около полудня под мостом 800-летия при невыясненных обстоятельствах в реку нырнули Жигули. Очевидцы сообщили, что около потонувшей машины находились несколько мокрых молодых людей.
На место прибыли спецслужбы
Фото: Иван Чухнин
К вечеру Жигули из водоема все-таки вытащили. В тяге автомобиля участвовали спасатели с привлечением пожарной машины и катера. Необычное "шоу" привлекло толпы вологжан.
Пока пресс-служба УМВД не раскрывает причины произошедшего. Известно, что аварию зарегистрировали как ДТП: съезд в реку.
Вологжане заинтересовались происходящим
Фото: Иван Чухнин