В Вологде Жигули слетели в реку под мостом 800-летия

Место происшествия Фото: Иван Чухнин

Сегодня около полудня в Вологде отечественный автомобиль был замечен в реке под мостом 800-летия на Набережной VI армии. Об этом сообщили Комсомольской правде очевидцы произошедшего.

На место происшествия прибыла полиция. Пресс-служба УМВД сообщила, что люди в ДТП не пострадали. На данный момент правоохранители пытаются разобраться в причинах ЧП.

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Вологжане в соцсетях предположили, что водитель хотел выехать на дорогу, но промахнулся, а потом машина сползла в реку. Прозвучали версии, что молодые люди были пьяны, а автомобиль находится в угоне. Кто-то даже пошутил, что авто прибило течением или машинка просто решила искупаться в жару. Один из комментаторов нарек фотографию «‎Картина маслом "Крещение Жигуля"». Кроме того, есть вероятность, что авто просто не поставили на ручник.