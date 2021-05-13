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Общество13 мая 2021 13:54

В Вытегре рекордная жара

+28,1°C рекорд 12 мая за последние сто лет
Евдокия САХАРОВА
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Вытегра. Автор pap7

Вытегра. Автор pap7

Фото: yandex.ru/maps

В Вытегре в минувшую среду зафиксировали температурный рекорд. Немыслимая для середины мая жара +28,1°C - показатель стал максимальным за последние сто лет на 12 мая на территории Вологодской области. Температура на 0,8 градуса превысила данные по 12 мая 1906 года.

Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что наиболее теплая погода в ближайшее время ожидается на востоке региона.

В среднем 12 мая на территории Вологодской области температура держалась +24...+28°C. Жители Вытегры добавили в комментариях, что город бьет показатели по величине коммунальных платежей, а не по жаре...