В Вытегре рекордная жара

Вытегра. Автор pap7 Фото: yandex.ru/maps

В Вытегре в минувшую среду зафиксировали температурный рекорд. Немыслимая для середины мая жара +28,1°C - показатель стал максимальным за последние сто лет на 12 мая на территории Вологодской области. Температура на 0,8 градуса превысила данные по 12 мая 1906 года.

Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что наиболее теплая погода в ближайшее время ожидается на востоке региона.

В среднем 12 мая на территории Вологодской области температура держалась +24...+28°C. Жители Вытегры добавили в комментариях, что город бьет показатели по величине коммунальных платежей, а не по жаре...