В Вологде выпивший пенсионер избил медсестру

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В минувший понедельник в Вологде пациент-пенсионер напал на сотрудницу больницы. ЧП произошло в 5 утра на Пошехонском шоссе. Нетрезвого 64-летнего мужчину доставили в учреждение здравоохранения, однако он начал буйствовать: грязно ругаться и вызывающе себя вести. В конце концов мужчина даже ударил медсестру по руке и лицу в ответ на замечание.

На место выехали сотрудники Росгвардии. Из больницы пьяный хулиган направился прямиком в полицию. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии. Нападение нетрезвых пациентов на медперсонал даже в областной столице, к сожалению, не редкость.