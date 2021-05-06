В Харовске сгорел дом с людьми

Дом сгорел полностью Фото: Иван Чухнин

5 мая около половины восьмого вечера произошел пожар в частном доме в Харовске на улице Железнодорожная. Горел бывший магазин, известный харовчанам как "Абиссиния". Он был выкуплен женщиной 1965 года рождения, приведен в порядок и использовался для постоянного проживания.

Одноэтажный дом 8 на 8 метров сгорел полностью. По официальной версии, пожар был обнаружен, когда внутри бушевало пламя. На пепелище были обнаружены погибшими мужчина 1988 года рождения и женщина 1985 года рождения. Это сын хозяйки и его сожительница. Причина пожара устанавливается. По словам соседей, хозяйка выбралась из горящего дома. Пожарные прибыли лишь тогда, когда в дом было уже не попасть.

По мнению местных жителей, пожарная часть находится на окраине города. И пожарные регулярно теряют драгоценные минуты в пути. Кроме того, иногда им мешает закрытый переезд через железную дорогу. Ранее в городе было две пожарные части - одна из них в центре города, вторая обслуживала микрорайон Лесдока. Сейчас пожар случился в удаленном от пожарной части микрорайоне.

Как пояснила хозяйка дома следователям, в доме находились трое человек: она, сын и его подруга. Они с подругой сына после застолья отдыхали. Ее разбудил сын - горел дом. Он сумел вытолкнуть на улицу мать, сам же вернулся в горящее здание за подругой. Больше она не видела живыми ни сына, ни его подругу.