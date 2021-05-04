Сериал "Обитель", который снимали на Вологодчине, покажут 10 мая

Телеканал "Россия" анонсировал начало показа телесериала "Обитель" 10 мая. Часть эпизодов снималась на Вологодчине. Кирилло-Белозерский монастырь "сыграл" роль Соловецкого, где происходит действие фильма. Вологжане активно участвовали в съемках, размещали фотографии в социальных сетях и в СМИ. В одной из главных ролей снимался Сергей Безруков. Премьера переносилась неоднократно, начиная с 2019 года. Напомним, фильм снимался по одноименной книге Захара Прилепина. В ролях - Евгений Ткачук, Виктор Добронравов, Михаил Богдасаров. Режиссер, известный по фильму "Географ глобус пропил...", - Александр Велединский.

Сейчас на сайте ВГТРК появились эпизоды сериала, их можно посмотреть бесплатно после регистрации, а телезрители смогут смотреть начиная с 10 мая, 21:10.