Под Череповцом искали заблудившегося рыбака

ПСО"Азимут", ВКонтакте

Первого мая двое рыбаков рыбачили в Череповецком районе. Но из-за плохой погоды они вышли на берег и пошли лесом. Там мужчины заблудились. Выбираться решили поодиночке, один смог выйти, а второй позвонил в службу спасения: он находился в сыром, труднопроходимом лесу и не знал как выбраться.

На место выехали спасатели и волонтеры ПСО «Азимут». Через 2, 5 часа после сигнала о пропаже они были на месте.

Мужчину нашли после полуночи 2 мая. Спустя 3 часа его вывели из леса и доставили домой.