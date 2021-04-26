Стали известны подробности аварии с иномаркой на трамвайных путях

Место происшествия Фото: по Череповцу ОГИБДД

Утром 25 апреля в Череповце произошло страшное ДТП, парализовавшее трамвайное движение. 38-летний водитель "Хёнде Солярис" врезался в попутный "Форд Фьюжн" при перестроении на проспекте Победы. Хёнде отбросило на рельсы, там иномарку остановил столб.

Мужчину, сидевшего за рулем, госпитализировали медики скорой с тупой травмой живота. Как оказалось, виновник аварии в последствии отказался от медосвидетельствования. По закону это приравнивается к пьяному вождению.

Машина серьезно пострадала, а водитель скорее всего лишится прав.