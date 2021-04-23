Областной суд восстановил уволенную заведующую лабораторией вологодского роддома

Коллегу встали на защиту руководителя

Уволенная из роддома №1 Вологды руководитель лаборатории восстановлена на работе по решению суда. 22 апреля Вологодский областной суд обязал администрацию городского роддома восстановить Любовь Васильеву. Об этом сообщает портал NewsVo. На работе женщина восстановлена с 23 апреля.

Как сообщает "Альянс врачей", "21 апреля, наш региональный лидер в Вологде Любовь Васильева выиграла очередной суд у "любимого" роддома. Администрация учреждения решила, что можно на зарплату не начислять районный коэффициент, так как якобы Любовь пошла против главного врача и за своё самоуправство теперь будет расплачиваться.

Суд решил вернуть: районный коэффициент - 10400 рублей неустойку за несвоевременность - 1600 рублей, моральный вред - 1000 рублей".

Напомним, Любовь Васильева была уволена 6 ноября. 11 ноября она вернулась на рабочее место с представителями независимого профсоюза «Альянс врачей». Васильева рассказала о нарушении прав работников в учреждении. Так, отсутствуют вытяжки, где работали с метиловым спиртом. Представители профсоюза провели проверку,зафиксировали нарушения, пообещали передать информацию в правоохранительные органы.

На активистов и Васильеву началось давление - их преследовали сотрудники полиции. Они составили в отношении Анастасии Васильевой, а также еще двух сотрудников профсоюза протоколы о нарушении законодательства «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Оператора и менеджера профсоюза для этого доставляли в отдел полиции, на главу профсоюза документ составили в кафе.

Как сообщала "Комсомолка", 12 ноября коллеги Васильевой, сотрудники лаборатории Вологодского городского роддома, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. Они требовали восстановить в должности уволенную заведующую Любовь Васильеву и обеспечить им безопасные условия труда.

В нынешних условиях лаборанты отказались трудиться и объявили забастовку.

Главврач роддома Марина Курапова заверила, что помещения лаборатории приведут в порядок.