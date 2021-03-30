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Происшествия30 марта 2021 18:06

Подросткам, написавшим "Путин *****" на Правительстве, грозит колония

Молодые люди направились туда, по-видимому, после митинга
Евдокия САХАРОВА
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Фото очевидцев с места происшествия

В областной столице двоих подростков судят за вандализм. Молодые вологжане написали фразу с использованием обсценной лексики "Путин *****" на здании правительства Вологодской области вечером 23 января.

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Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Местная прокуратура сообщила, что подростки, используя баллончик с краской, «… нанесли на стене указанного здания оскорбительные и нецензурные надписи в отношении президента Российской Федерации, обезобразив внешний вид здания, тем самым осквернив его».

Ведомство сообщило, что за такой проступок молодым людям грозит до 3 лет лишения свободы каждому.

Криминал