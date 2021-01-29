В Вологде нашли вандала, написавшего неприличные слова на здании Правительства

- Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологде вычислили вандала, написавшего баллончиком с краской неприличную фразу на здании Правительства области, с использованием слова "Путин". Подросток совершил преступление 23 января, после участия в массовом митинге.

По данным уголовного дела, 17-летний Максим Ч. таким образом осквернил государственную постройку. Пресс-служба УМВД подтвердило информацию и сообщила, что молодой человек ответит по статье 214 УК РФ "Вандализм". На данный момент ведется следствие.

Вероятно, юноша или его друзья поделились записью своего правонарушения в соцсетях.