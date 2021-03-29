Вологжанка спилила чужую елку, чтобы отпраздновать китайский Новый год

Жительница Никольска спилила ель на улице, чтобы отпраздновать китайский Новый год.

В Никольске женщина спилила ель, росшую перед домом другой горожанки. Ей пришлось предстать перед судом. Об инциденте сообщает пресс-служба судов области. Мировой судья в Никольском районе привлек к административной ответственности 35-летнюю местную жительницу за умышленное повреждение чужого имущества.

10 февраля 2021 года никольчанка на переулке Володарского, на землях государственной собственности, ножовкой спилила ель. Муниципальному образованию г. Никольск был причинен ущерб.

Административное дело рассматривали в отсутствие нарушительницы. Однако она представила письменное объяснение: она спилила ель высотой около 1,5 м, которая росла в канаве, так как решила отпраздновать китайский Новый год. По ее словам, из-за болезни она не смогла отметить новогодние праздники раньше.

Мировой судья назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 300 рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.