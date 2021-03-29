Мальчик, попавший в ДТП с заключенными, пришел в себя

Мальчик пострадавший в ДТП у моста через Суду, пошел на поправку. Напомним, ДТП роизошло 22 марта. Его брат и бабушка погибли. Кроме того, на месте скончался водитель Рено, на котором они ехали. 9 человек, в том числе осужденные, ехавшие на работу на Газели, получили травмы. Все они были госпитализированы.

Состояние четырехлетнего мальчика было тяжелым. Он впал в кому. Сегодня появились хорошие новости. Как сообщает cherinfo со ссылкой на главврача детской областной больницы № 2 Валентины Ивановой, «У ребенка положительная динамика, мальчик дышит сам, в сознании. Но пока находится в реанимации».

Подробности трагедии ЗДЕСЬ.