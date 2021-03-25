45-летний ревнивец вломился к сопернику в дом с топором и заколол его ножом

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В Вологодской области завершено расследование уголовного дела - жителя Никольска обвинили в совершении тяжких преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 139 и ч.1 ст. 105 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища и убийство).

В феврале 2021 года 45-летний горожанин был пьян. Он приревновал жену к другому мужчине и решил выяснить с ним отношения. Он пошел к его дому с топором, разбил стекло в окне и сумел залезть в комнату. Там он жестоко расправился с соперником: нанес хозяину удар ножом в грудь. Тот умер на месте.

После этого обвиняемый попросил родственников вызвать скорую медицинскую помощь и полицию, стал ожидать их приезда. По ходатайству следователей, обвиняемый был заключен под стражу. По сообщению СУ СК РФ, уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Убийце грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.