В Череповце увеличилось число фирм-однодневок

В Череповце резко выросло число фирм-однодневок. Об этом сообщает портал Город Во. Только в 2021 году число регистраций недобросовестных фирм составило около 300.

Налоговая служба начала выявлять подставных лиц, большинство из которых просто предоставляли для регистрации фирмы свой паспорт. За такой легкий путь стать фиктивным руководителем платят примерно 10-15 тысяч рублей. После подписи доверенности доверенное лицо получает право представлять интересы фирмы в налоговых и иных органах с правом подписи документов. Часто на однодневную фирму оформляется кредитная банковская карта. Таким образом фирмы уходят от налогов, получают незаконные налоговые вычеты. Возможны темные криминальные схемы перевода и обналичивания денег.

При этом обладателя паспорта могут привлечь и к уголовной ответственности по ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования юридического лица). Наказание внушительное - штраф от 100 000 до 300 000 или исправительные работы. Отказ руководителя от участия в деятельности предприятия не освобождает его от ответственности.

В Череповце уже привлечены 11 человек, согласившихся за деньги зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Также вынесены еще 42 постановления о возбуждении уголовных дел.

Лица, добровольно согласившиеся на использование своих персональных данных, являются соучастниками преступления.

Для предупреждения подобных преступлений федеральная налоговая служба внедрила в свою работу новые инструменты.

Сейчас все руководители вновь созданных организаций приглашаются в налоговую службу для беседы.