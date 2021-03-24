Екатерина Целикова стала новым ректором ЧГУ

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В Череповце в январе студенты, преподаватели и сотрудники избрали нового ректора местного госуниверситета. С 24 марта Екатерина Целикова приступила к исполнению своих новых обязанностей - приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Выпускница ЧГУ, кандидат филологических наук Екатерина Целикова руководила управлением аспирантуры и докторантуры, а с 2018 года вступила в должность проректора по научной работе, а потом и первого проректора.

В вузе ожидаются кадровые перестановки и другие структурные изменения. Прошлый ректор ушел работать в министерство науки.