В Вологде пассажиры платят за проезд дважды

Фото Ant Rozetsky

В областной столице поднялась новая волна жалоб на ПАТП-1. В этот раз пассажиры не довольны работой терминалов оплаты в общественном транспорте. Они часто неактивны: невозможно заплатить банковской картой или "Заботой". В таких ситуациях возникают конфликты с кондукторами. Иногда терминал вообще не выдает билет, а деньги списывает (и даже не по одному разу).

Пассажиров в таких ситуациях посылают звонить на горячую линию 8-800-200-44-88 и разбираться с проблемами самим. Однако из-за напряженной атмосферы в салоне, пассажиры часто оплачивают проезд еще и наличными - чтобы кондуктор не нервничал.

О случаях возврата денег пока не известно. Перевозчик же решил, в связи с плохой финансовой ситуацией, отменить вечерние рейсы без согласования с городом. Мэр уже оспорил это решение.