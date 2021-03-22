Мэр Вологды оспорил решение ПАТП-1 не пускать автобусы после 9 вечера

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Мэр Вологды сообщил во время прямого эфира 22 марта, что автобусы все-таки будут ходить по городу после 9 вечера. Такое заявление понадобилось после публикации информации от ПАТП-1: перевозчик решил самовольно изменить расписание с 29 марта.

Вологжане оказались с этим не согласны. Сергей Воропанов пояснил, что каждый руководитель муниципального предприятия очень уважаемый, очень амбициозный человек. Однако, ПАТП-1 опубликовало новое расписание без согласования с Департаментом городского хозяйства. При этом предприятие является муниципальным. "Размещенное расписание действовать не будет, все автобусы будут ходить по старому расписанию", — сообщил сити-менеджер.