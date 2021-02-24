Супруги из Коми на выигранный в лотерее миллион будут жить в Вологде

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Надежда Шамрило из республики Коми выиграла в лотерею миллион рублей. Женщина рассказала организаторам, что на полученную сумму собирается вместе с мужем переехать поближе к сыну - в Вологду.

По словам победительницы, муж верил в счастливый билетик: объяснял, что у них есть сундук с деньгами, просто ключ пока подобрать не удается. Теперь мечта пары исполнилась - деньги вложат в покупку квартиры.

О выигрыше узнали от невестки - попросили проверить билеты: "У нее вмиг порозовели щеки. Несколько секунд она молчала в камеру, а потом как закричит от радости! Мы с мужем подумали, что невестка шутит. Позже осознали, какое счастье с нами случилось".