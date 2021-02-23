В Москве скончалась профессор Юлия Викторовна Бабичева

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Стало известно, что в Москве скончалась Юлия Викторовна Бабичева. 4 мая прошлого года ей исполнилось 90 лет.

Доктор филологических наук, почетный профессор ВоГУ, Заслуженный деятель науки РФ Юлия Викторовна работала в Вологодском госуниверситете с 1970-го до 2013-го года. В разные годы была заведующей кафедрой и проректором по научной работе. Профессор читала лекции в Карловом университете (Прага), удостоена звания Почетный лектор Рижского университета. Под ее руководством защитили кандидатские диссертации двадцать аспирантов. Главная тема научных интересов Юлии Викторовны – литература и поэзия Серебряного века.

Юлия Бабичева родилась в Калуге, окончила педагогический институт в Иванове, аспирантуру Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. Юлия Викторовна написала более 250 научных и критических работ.

Студенты помнят ее как требовательного педагога, блестящего лектора, неординарного человека, увлеченного театром и литературой.

Как сообщает "Вестник ВоГУ", и дочь, и внук стали продолжателями семейных гуманитарных традиций. Оба выпускники МГУ, Майя Бабичева имеет степень кандидата филологических наук, работает ведущим научным сотрудником научно-исследовательского отдела библиографии Российской государственной библиотеки, Владимир занимается международной журналистикой.