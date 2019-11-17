В Петербурге скончалась бывший декан вологодского филфака Маргарита Вавилова

17 Нояб. 20:52 2019-11-17T21:21:02+03:00

Она будет похоронена в Вологде

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В Санкт-Петербурге на 90 году жизни скончалась бывший декан филологического факультета Вологодского государственного педагогического университета Маргарита Александровна Вавилова. Она хотела быть похороненной в Вологде. Время и место похорон уточняются.

Маргарита Вавилова родилась 8 августа 1930 года в Горьком ( Ныне - Нижний Новгород, - прим.ред..). Кандидат филологических наук, доцент, заслуженный работник высшей школы РФ, была несравненным организатором и имела непререкаемый авторитет среди преподавательского состава и студентов.

Она работала на посту декана 30 лет. О ее принципиальности ходили легенды. С 2001 года на факультете открылось отделение журналистики. В разные годы здесь обучались по специальностям: учитель русского языка и литературы, учитель иностранного языка, учитель МХК, педагог-психолог.

О месте и времени прощания мы сообщим дополнительно. Редакция выражает соболезнование родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU