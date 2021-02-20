Мужское-женское: череповчанин скрытно оформил кредит на свою бывшую

-

В Череповце 27-летняя местная жительница получила письмо, в котором сообщалось, что она должна более 10 тысяч рублей за кредит и проценты по нему. Для череповчанки это оказалось полной неожиданностью. Девушка обратилась в полицию, ведь никаких займов она не брала.

Сотрудники уголовного розыска сумели установить, что кредит взял бывший сожитель пострадавшей. 30-летний мужчина решил обратиться в микрофинансовую организацию из-за материальных проблем. Копия паспорта экс-возлюбленной осталась в их личной переписке.

Теперь на череповецкого джентльмена заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Череповчанка не может выплатить грабительский кредит под 792% годовых (подробнее).