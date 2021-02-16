Современное ростовщичество: череповчанка не может выплатить грабительский кредит

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Жительница Череповца взяла на сайте кредит, выдающийся без участия человека. Женщина заключила в 2018 году договор на 15 тысяч рублей под заманчивый процент в 792,05% годовых. То есть за год просрочки она должна будет выплатить почти 120 тысяч рублей, а +15 тысяч рублей с процентов набегают уже за 46 дней.

Пока череповчанка пользовалась кредитом, то два дня подряд вносила по 6 тысяч рублей, что сразу же ушло в счет процентов. По состоянию на сентябрь 2020 года заемщица задолжала 45 тысяч рублей - истец сократил долг.

Мировой судья постановил взыскать с должницы 15 000 рублей и проценты за пользование займом в размере 30 000 рублей, плюс оплатить госпошлину за 1550 рублей. В январе 2021 года ответчица подала апелляционную жалобу, которая пока не рассмотрена. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.