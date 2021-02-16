Хабаровские приставы сняли деньги со счета череповецкого пенсионера

-

Тем, у кого распространенные фамилии, приходится быть начеку: неровен час - перепутают. Судебные приставы из Хабаровка по ошибке списали долг с череповецкого пенсионера. Пострадал человек, который носит, наверное, одно из самых распространенных русских мужских имен: Александр Смирнов. Судебные приставы из Хабаровска списали с его счета почти 1100 рублей за неоплаченные штрафы ГИБДД.

Как сообщает сайт Череповца, должником оказался полный тезка череповчанина. Александру Смирнову пришлось самому звонить на Дальний Восток и восстанавливать справедливость. Совпадают фамилия, имя, отчество, год рождения. У череповчанина в гараже "Газель" и "ЗАЗ-Шанс", а платить пришлось за грехи чужой "Тойоты": и штраф за нарушение ПДД, и пени.

Хабаровские приставы пообещали провести внутреннюю проверку. Такие случаи происходят очень часто.