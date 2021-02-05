Пока дошкольники спали, их воспитатели построили снежную крепость

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В Вологде детский сад №115 «Акварель» решился поучаствовать в городском конкурсе «Снежная крепость». Воспитателям удалось возвести полутораметровую тематическую снежную крепость «Волшебник изумрудного города».

Заведующая дошкольным учреждением Татьяна Черных придумала концепцию, а педколлектив ее поддержал. 19 января, пока дети спали, 24 воспитателя возвели сказочные фигуры с помощью лопат и ведер. На работу понадобилось два часа, зато когда дети проснулись и увидели внезапно возникшую крепость - они были в восторге!

Как сообщила Вологда.рф, в крепости сразу провели квест-игру для старших детей, а младшим почитали сказку и познакомили с персонажами. Активный детский сад уже принимал участие в другом конкурсе - «Цветущий город» и получил там призовое место.

На данный момент в конкурсе по Вологде участвует 36 снежных фигур. Заявки принимаются до 26 февраля.